OGNI anno in Italia, oltre 3.800 nuovi casi di tumore del seno sono già metastatici al momento della diagnosi. Per queste donne – e per quelle in cui la malattia progredisce anche se scoperta in stadio iniziale – la speranza può arrivare dall’innovazione farmacologica che in questi anni ha aperto molte nuove prospettive. A questo tema è dedicata la campagna nazionale “Sono una Donna con Carcinoma #metastabile”, lanciata lo scorso maggio dall’associazione IncontraDonna Onlus grazie al contributo non condizionante di Seagen, che prevede un ciclo di webinar virtuali e di iniziative fino al 13 ottobre, Giornata nazionale del tumore al seno metastatico.

“La malattia metastatica della mammella è un argomento complesso e difficile da affrontare per le pazienti”, spiega Adriana Bonifacino, Presidente di IncontraDonna Onlus: “È quindi importante far arrivare alle donne una comunicazione più che mai chiara e comprensibile. I progressi diagnostico-terapeutici e soprattutto la disponibilità di farmaci antitumorali più efficaci hanno determinato un aumento della sopravvivenza globale. Da qui è nata l’esigenza di promuovere una serie di iniziative per favorire una corretta informazione e far comprendere come la parola ‘metastatico’ debba fare meno paura rispetto al passato più recente”.

Il secondo incontro e la survey

Si stima che il carcinoma metastatico, una patologia oggi curabile anche se non ancora guaribile, interessi oltre 37 mila donne nel nostro Paese. I webinar sono di volta in volta dedicati a una delle tre macroaree della penisola: il secondo incontro , che si è svolto ieri e che può essere rivisto sul sito e sul canale Facebook dell’associazione, è stato incentrato sull’area del Nord Italia. La campagna prevede anche una survey sulla percezione del tema ‘metastatico’.

ASCO 2021

“Siamo profondamente convinti che il cancro si possa sconfiggere anche attraverso una maggiore sensibilizzazione sia della popolazione che delle istituzioni locali e nazionali”, conclude Bonifacino: “Il carcinoma del seno è la neoplasia in assoluto più frequente tra le donne residenti nel nostro Paese ed è in crescita. Di conseguenza nei prossimi anni potranno aumentare anche il numero di casi metastatici o comunque diagnosticati ad uno stadio più avanzato. Per questo bisogna concentrare gli sforzi nel promuovere a 360 gradi una nuova cultura sulla malattia oncologica”.