strategia globale

La risposta alla call to action dell’Oms

Il 17 novembre sarà ricordata come una data importante per la salute delle donne e la lotta al tumore del collo dell’utero, attualmente responsabile della morte di una donna ogni due minuti nel mondo. Questo è infatti il giorno in cui l’Organizzazione mondiale della sanità ha lanciato laper l’eliminazione di questo tumore, correlato ad alcuni ceppi del papilloma virus umano (Hpv). Una risoluzione che la Union for International Cancer Control ha definito senza precedenti e che arriva nel pieno della pandemia, con l’obiettivo riaccendere i riflettori su questa neoplasia e ridurne l’incidenza del 10% entro il 2030 e del 40% entro il 2050. Come? Attraverso gli screening e vaccinazione contro l’Hpv di ragazze e ragazzi e il trattamento precoce delle lesioni pre-cancerose. In questo modo, si stima, sarà possibile evitare 5 mila decessi l’anno.

Per la prima volta, quindi, i 194 Paesi membri dell’Organizzazione si impegnano a eliminare una forma di cancro. Compresa l’Italia, dove il lavoro da fare è ancora tanto. Per questo l’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom), il Presidente della Mission Board for Cancer della Commissione Europea Walter Ricciardi e alcuni rappresentanti delle Istituzioni lanciano oggi un appello per raggiungere gli obiettivi previsti: il 90% delle quindicenni vaccinate per l’Hpv, il 70% delle donne con uno screening HPV-DNA test effettuato entro i 35 anni (ed ancora, entro i 45) e il 90% delle donne con lesioni precancerose o cancro della cervice trattate. L’obiettivo può essere ancora più ambizioso: eliminare tutti i tumori causati dall’Hpv, come proposto dall’European Cancer Organization (ECCO).



La situazione oggi

I numeri che riguardano il nostro Paese, ad oggi, non sono confortanti. Solo il 60% delle ragazze che rientrano nel target primario del programma di immunizzazione risulta protetto contro i tumori correlati all’HPV e di molto inferiore è la percentuale che riguarda i maschi, portatori del virus tanto quanto le femmine. Soltanto una donna su due, inoltre, ha eseguito il Pap-test o l’HPV-DNA test, aderendo ai programmi di screening organizzato nelle diverse Regioni (anche se, in molti casi questi esami vengono fatti al di fuori degli screening organizzati). Va infine sottolineato che ancora il 32% delle pazienti non sopravvive a cinque anni dalla diagnosi.



La lotta al tumore della cervice passa per la lotta al’Hpv

“Da molti anni è ormai noto e dimostrato il legame tra il Papilloma Virus e alcune forme di cancro”, ricorda Saverio Cinieri, presidente eletto Aiom: “È responsabile, solo nel nostro Paese, di oltre 6.500 nuove diagnosi l’anno di tumori non solo alla cervice uterina, che sono 2.400, ma anche dell’ano, oro-faringe, pene, vagina e vulva. Sono tutte patologie facilmente prevenibili attraverso i programmi di prevenzione primaria e secondaria, disponibili gratuitamente e attivi da molti anni su tutto il territorio nazionale: deve essere una priorità dell’intero sistema sanitario riuscire ad aumentarne l’adesione. Troppi uomini e donne sono ancora esposti al rischio evitabile di gravi malattie oncologiche”. Si stima che oltre il 75% delle donne sessualmente attive si infetti nel corso della propria vita con il Papilloma Virus. Non tutti questi contagi determinano un tumore, ma il rischio oncogeno aumenta, così come le possibilità di trasmettere l’agente patogeno durante i rapporti.

Il modello australiano

Secondo i risultati di uno studio pubblicato sul New England Journal of Medicine, le adolescenti vaccinate tra il 2006 e il 2017 presentano un tasso di prevalenza di cancro della cervice uterina pari alla metà di quello che si registra fra le donne non vaccinate. Grazie alle sue politiche sanitarie, nel 2035, l’Australia sarà il primo paese al mondo ad aver eliminato la neoplasia. “È un modello vincente che dobbiamo prendere ad esempio”, sottolinea Ricciardi,: “Nonostante i dati non siano ancora ottimali, le politiche di prevenzione già attive in Italia hanno creato le condizioni favorevoli perché il nostro Paese sia il primo in Europa a poter raggiungere gli obiettivi fissati dall’OMS”.



L’impatto della Covid-19 sulle campagne vaccinali

Oggi sono stati anche presentati i dati di un sondaggio condotto su 60 parlamentari italiani di ogni gruppo politico: il 37% degli onorevoli ritiene che il nostro Paese sia all’avanguardia nella prevenzione oncologica, ma permangono forti disparità di accesso ai servizi. Sette su dieci sono convinti che non si parli abbastanza di questo importante tema. Per l’82%, soprattutto, le risorse finanziarie destinate alla prevenzione primaria e secondaria del cancro sono insufficienti. “La lotta ai tumori correlati all’Hpv sarà un oggetto importante dei finanziamenti europei”, assicura Ricciardi: “In Italia le azioni intraprese sono valide, ma manca uno slancio omogeneo che concerti tutti gli sforzi. La pandemia – aggiunge – si ripercuote fortemente sulle coperture vaccinali: i servizi vaccinali. stanno crollando in tutte le regioni. Tutto quello che non è correlato al covid viene sacrificato. Ma questo scenario non è ineluttabile e pu essere evitato con una adeguata organizzazione”.

“Abbiamo bisogno, ora più che mai, di provare a guardare oltre le difficoltà quotidiane a cui è sottoposto il sistema sanitario legate all’emergenza Covid, cercare di rinforzare i sistemi di prevenzione oncologica, che oggi subiscono lo scotto maggiore”, conclude la Senatrice Maria Rizzotti: “Vi è la necessità da un lato di sensibilizzare gli adolescenti, le famiglie e gli insegnanti sull’importanza della vaccinazione anti-HPV, e dall’altro di creare un percorso terapeutico assistenziale per l’HPV, in grado di offrire, all’interno della stessa struttura sanitaria, la possibilità di prendere in carico i pazienti”.