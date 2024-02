“Tumore ai polmoni con metastasi al cervello”, il figlio di Sandra Milo racconta il calvario della madre

Sandra Milo se ne è andata lo scorso 29 gennaio circondata dai suoi affetti, ma quella che era stata annunciata come una “morte serena” si è rivelata essere la fine di un brutto calvario. A parlarne è stato (di nuovo) il figlio Ciro De Lollis che – dopo aver rivelato in occasione dei funerali che sua madre se ne è andata per “un brutto male” – ospite a Verissimo è entrato più nei dettagli parlando apertamente di tumore.

“Aveva un dolore all’anca, così l’abbiamo convinta a sottoporsi a un intervento. Non aveva più cartilagine e doveva mettere una protesi. Nei controlli prima dell’operazione hanno scoperto delle complicazioni ai polmoni. So che mia sorella non vorrebbe che lo dicessi perché mamma diceva ‘non fate sapere niente del male che ho‘, ma ora penso che sia giusto dirlo, dato che è venuta a mancare. Nonostante non avesse mai fumato in vita sua, le hanno trovato un tumore a entrambi i polmoni in stadio avanzato, con metastasi al cervello. Considera che lei non accusava alcun tipo di dolore, gli unici dolori che aveva erano all’anca. Da lì c’è stato un grosso calvario. In ospedale prendeva forti dosi di morfina e per questo era meno lucida. Negli ultimi giorni l’abbiamo portato a casa, come lei ha fatto con sua madre e sua nonna. L’abbiamo portata a casa perché era quello che lei desiderava. Le ho tenuto la mano fino all’ultimo istante, fino all’ultimo suo respiro”.