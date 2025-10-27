TUM: il viaggio musicale tra minigolf e emozioni italiane

TUM, artista milanese, annuncia l’uscita del suo secondo album, “The Dark Side of Minigolf”, disponibile su piattaforme digitali e in preorder in CD su Bandcamp. Dopo il primo LP, “Take-off and Landing”, questo nuovo lavoro offre un viaggio musicale più intimo, mescolando l’alternative folk con nuove sonorità.

Il titolo nasce da una serata trascorsa a Riccione con amici, durante una partita di minigolf. TUM riflette sull’esperienza, paragonando la vita a un gioco dove ciò che per alcuni è un obiettivo, per altri può essere un vuoto. L’album esplora emozioni profonde come l’amore, l’odio e le piccole difficoltà quotidiane, richiamando la musica degli Eels e le ballate di I Am Kloot.

In “The Dark Side of Minigolf”, ogni traccia racconta storie personali, influenzate da esperienze significative. Il disco include riferimenti al Sudafrica in “Komatiport”, passeggiate nella Val D’Aosta in “The Moon!” e momenti trascorsi a Chinatown a Toronto. La produzione è firmata da Willam Novati, già collaboratore di TUM nei Pocket Chestnut, creando un lavoro autentico e diretto.

Le 13 canzoni esprimono sentimenti e raccontano esperienze di vita quotidiana, risultando accessibili e facilmente cantabili. TUM, descritto come un artista con un approccio unico e ironico, affronta tematiche di introspezione e autoscoperta. Con questo album, si allontana dalle dinamiche da viaggio del passato per abbracciare emozioni più complesse, portando il suo messaggio di continuità e resilienza a chi lo ascolta.