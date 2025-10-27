14.5 C
Roma
lunedì – 27 Ottobre 2025
Musica

TUM: il viaggio musicale tra minigolf e emozioni italiane

Da stranotizie
TUM: il viaggio musicale tra minigolf e emozioni italiane

TUM, artista milanese, annuncia l’uscita del suo secondo album, “The Dark Side of Minigolf”, disponibile su piattaforme digitali e in preorder in CD su Bandcamp. Dopo il primo LP, “Take-off and Landing”, questo nuovo lavoro offre un viaggio musicale più intimo, mescolando l’alternative folk con nuove sonorità.

Il titolo nasce da una serata trascorsa a Riccione con amici, durante una partita di minigolf. TUM riflette sull’esperienza, paragonando la vita a un gioco dove ciò che per alcuni è un obiettivo, per altri può essere un vuoto. L’album esplora emozioni profonde come l’amore, l’odio e le piccole difficoltà quotidiane, richiamando la musica degli Eels e le ballate di I Am Kloot.

In “The Dark Side of Minigolf”, ogni traccia racconta storie personali, influenzate da esperienze significative. Il disco include riferimenti al Sudafrica in “Komatiport”, passeggiate nella Val D’Aosta in “The Moon!” e momenti trascorsi a Chinatown a Toronto. La produzione è firmata da Willam Novati, già collaboratore di TUM nei Pocket Chestnut, creando un lavoro autentico e diretto.

Le 13 canzoni esprimono sentimenti e raccontano esperienze di vita quotidiana, risultando accessibili e facilmente cantabili. TUM, descritto come un artista con un approccio unico e ironico, affronta tematiche di introspezione e autoscoperta. Con questo album, si allontana dalle dinamiche da viaggio del passato per abbracciare emozioni più complesse, portando il suo messaggio di continuità e resilienza a chi lo ascolta.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

Articolo precedente
Salviamo Adelina e i suoi cuccioli di nutria in Toscana
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.