Tulolvae Regalo Amica Compleanno, Candela Profumata Incoraggiare per Migliore Amica Donna La Natale Compleanno Laurea, Amicizia Regali 7 * 8.9CM

1.Progettazione sicura e affidabile: Il contenitore del vaso di vetro è molto robusto e inodore. La superficie del barattolo è liscia e non graffierà le dita

2.Compreso coperchio: Quando non è necessario usarlo, è possibile posizionare il coperchio corrispondente sulla parte superiore in modo che la fragranza non evapora e la polvere può essere prevenuta

3.Vari scenari di applicazione: È possibile usarlo in qualsiasi momento, ovunque, quando si sta facendo yoga prima di andare a dormire, o quando si è in bagno. È cera di soia tutta naturale, facile da usare e facile da conservare.

4.Tempo di servizio lungo: con un tempo di combustione fino a 50 ore, questa candela profumata è pulita, igienica, bella e durevole.

1.Materiale: vetro + cera di soia

2.Size: 8.9*7*7cm, peso: 400g (candle200g)

1.Il colore dell’immagine e il display fisico possono essere un po ‘diversi a causa dell’illuminazione e del legno naturale, ma questo non influisce sull’uso e la bellezza.

2.Le dimensioni di cui sopra sono tutte misurate a mano, fatte salve l’effettiva ricezione della merce. Se avete domande, vi preghiamo di contattarci.



Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 7 x 7 x 8,9 cm; 432 grammiProduttore ‏ : ‎ TulolvaeASIN ‏ : ‎ B0C8JBKP7PPaese di origine ‏ : ‎ CinaAggiornamenti software garantiti fino a ‏ : ‎ sconosciuto

💖 TESTO INTERESSANTE – Prestare attenzione al testo sopra. “A volte dimentichi quanto tu sia straordinaria pertanto questo è un promemoria.” È davvero interessante e unico, facendo ridere le persone in modo incontrollabile. È perfetto come regalo per la persona che ami.

💖 DESIGN UNICO – Il design circolare in scatola sembra liscio e confortevole. La texture opaca si sente molto liscia e avanzata al tatto. Dopo che la candela si è spenta, il barattolo può essere utilizzato anche come decorazione o scatola di stoccaggio.Questa candela non solo sembra buona, ma ha anche un lungo tempo di utilizzo fino a 50 ore.

💖 MATERIALI SICURI – Sia il barattolo contenente la candela che la candela stessa sono materiali molto sicuri. I bordi del barattolo sono lisci e non graffiano le dita, e il materiale è robusto e non sarà facilmente rotto. Le candele sono vimini di fibra naturale, 100% cera morbida naturale. I fornitori hanno una combustione più pulita e duratura.

💖 SCENARI MULTIPLI – Quando una candela brucia, emette una fragranza debole, ma sicuramente non sarà pungente. Puoi accenderlo ovunque nella stanza, come in camera da letto, soggiorno, ecc. Bruciarlo durante il riposo o il bagno può rendere le persone incredibilmente rilassate e felici.