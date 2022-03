La vicenda drammatica della cagnolina Tukka, è caduta in un lago ghiacciato ed è stata salvata dai vigili del fuoco

Un bellissimo salvataggio è stato condiviso da un gruppo di vigili del fuoco, che sono riusciti a riprendere la cagnolina Tukka, caduta in un lago ghiacciato. Nonostante la gravità della sue condizioni, ora risulta essere fuori pericolo ed ha potuto anche riabbracciare i suoi amici umani.

Vicende simili sono molto più frequenti di quello che si crede. Solo quest’anno gli agenti hanno ricevuto tantissime chiamate per salvare la vita di questi poveri cuccioli, che erano in pericolo.

Era il 5 marzo ed i vigili del fuoco della stazione di Duxbury, in Massachussetts, hanno ricevuto una strana telefonata. Per loro sembrava essere un giornata come le altre, quando all’improvviso è avvenuto l’impensabile.

Una donna di quella cittadina aveva notato la cagnolina dei loro vicini che era intrappolata nel lago ghiacciato. Era finita in acqua, perché il ghiaccio si era rotto ed era in grave pericolo.

I pompieri sin da subito hanno capito la criticità della situazione. Di conseguenza dopo aver preparato tutte le attrezzature, sono presto intervenuti sul posto per cercare di salvare la dolce cucciola.

Uno dei vigili ha indossato una tuta particolare ed è presto entrato in acqua. Tukka non smetteva di piangere ed era davvero spaventata. Aveva freddo e stava anche iniziando ad avere difficoltà per rimanere a galla.

L’intervento dei vigili del fuoco per la cagnolina Tukka

La fortuna è stata proprio che quell’agente non voleva arrendersi. Per questo grazie al suo abbigliamento, ha avuto la possibilità di sfidare il lago ghiacciato e di poterla prendere in braccio.

Una volta sulla terra ferma, la cucciola era ancora infreddolita. Tremava e non riusciva a smettere. Tuttavia, ha iniziato a tranquillizzarsi quando uno dei suoi amici umani ha avuto la possibilità di riprenderla in braccio e di tenerla al caldo.

Nonostante la gravità della vicenda, ora la piccola sembra essere in buone condizioni ed è anche potuta tornare a casa con la sua famiglia. I vigili del fuoco hanno voluto raccontare la vicenda sui social, per far capire a tutti la pericolosità dell’accaduto e che bisogna fare attenzione ai propri animali domestici, soprattutto con le basse temperature.