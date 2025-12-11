13.3 C
Tuffi a Trieste

Una tre giorni intensa e ricca di aspettative inaugura la nuova stagione agonistica dei tuffi. Da venerdì 12 a domenica 14 dicembre, il Centro sarà il luogo dei principali eventi di tuffi. La Triestina Nuoto parteciperà a questo evento con 17 atleti pronti a brillare. Il Trofeo di Natale sarà un’occasione importante per gli atleti di tuffi di mostrare le loro abilità e compete a livello agonistico. La città di Trieste si appresta a diventare la capitale dei tuffi per questo fine settimana, con una serie di gare e manifestazioni che animeranno il Centro. Gli atleti della Triestina Nuoto sono pronti a dare il loro meglio e a rappresentare la loro squadra con onore. Il Trofeo di Natale promette di essere un evento emozionante e pieno di suspense, con gli spettatori che potranno assistere a esibizioni di alto livello e a gare molto combattute. La nuova stagione agonistica dei tuffi si apre con grandi aspettative e la città di Trieste è pronta a ospitare questo importante evento.

