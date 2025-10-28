Tubetti con Miso di Pistacchio e Fragole Arrosto da Como

Il primo ottobre, Identità Golose Milano ha ospitato una serata di Visioni d’autore, un progetto di Molino Casillo e Altograno. Hanno partecipato chef noti come Davide Caranchini, Stefano Guizzetti ed Edoardo Traverso. Durante l’evento, Caranchini ha presentato la sua ricetta dei tubetti.

Tubetti di Altograno con miso di pistacchio, fragola arrosto e pepe di Timut

Ingredienti per 4 persone

Miso di pistacchio:

800g pistacchi crudi e pelati

koji d’orzo

sale fino integrale

Iniziare pulendo e sterilizzando le attrezzature. Cuocere i pistacchi in acqua, quindi frullarli fino a ottenere un composto liscio, aggiungendo acqua di cottura se necessario. Raffreddare il composto e unire il 66% del peso in koji e il 6,6% in sale. Mescolare, trasferire in un vaso di vetro, coprire e lasciare fermentare in un luogo fresco per circa 8 settimane. Una volta pronto, frullare nuovamente e conservare in frigorifero.

Latte di pistacchi:

500g pistacchi crudi, pelati

1 litro acqua filtrata

Lasciare in ammollo i pistacchi in acqua per una notte. Frullare il tutto, filtrare e conservare.

Salsa di pistacchi:

150g miso di pistacchi

50g latte di pistacchi

Unire a freddo i due ingredienti con una frusta.

Spezie per fragole arrosto:

5g rafano in polvere

5g zenzero in polvere

10g semi di coriandolo tostati

e altri ingredienti

Frullare in un mortaio fino a ottenere una polvere fine.

Passata di fragole arrosto:

1kg di fragole

100ml olio al koji

15g mix spezie

Scaldare una padella, cuocere le fragole e le spezie fino a ottenere una composta. Frullare e pastorizzare in vasi di vetro.

Assemblaggio:

280g tubetti Altograno

200g salsa di miso di pistacchio

120g passata di fragole arrosto

Cuocere i tubetti, mescolarli con la salsa e servire su un letto di passata, guarnendo con erba luigia, origano fresco e pepe di Timut.