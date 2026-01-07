7.1 C
Animali

Tubercolosi negli animali domestici e selvatici in Italia

A causa di impegni inderogabili dei relatori, è stato necessario spostare la data di svolgimento del quarto appuntamento del ciclo di meeting dedicato all’epidemiologia. Il ciclo si concentra sull’Epidemiologia della tubercolosi nell’uomo e negli animali domestici e selvatici.

Il Dott. Marco Tamba, del Centro di Referenza Nazionale per la tubercolosi da M.bovis, parlerà dell’Epidemiologia della Tubercolosi negli animali domestici e selvatici. La Dott.ssa Marina Tadolini, del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell’Università di Bologna, tratterà l’Epidemiologia e diagnosi della Tubercolosi nell’uomo.

L’incontro, inizialmente previsto per giovedì 15 gennaio, si svolgerà il giovedì successivo, 22 gennaio, con inizio alle ore 20. La partecipazione è aperta a tutti e per partecipare sarà necessario accedere alla propria area riservata del portale di ProfConServizi dedicato alla formazione residenziale ed iscriversi all’evento.

Le iscrizioni per i medici veterinari sono disponibili al link https://formazioneresidenziale.profconservizi.it/, mentre per studenti ed ospiti al link https://meeting-fnovi.it/universita/. Le iscrizioni termineranno il giorno 20 gennaio. Una volta elaborate le liste dei partecipanti, verrà inviata ai partecipanti una mail contenente il link e il codice di invito necessario per partecipare all’incontro.

