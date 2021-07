Ricaricare l’auto elettrica dove è possibile sfruttare i tempi di attesa: palestre, centri commerciali, ma anche alberghi e ristoranti. Questa l’idea di GasGas, una start up fondata da imprenditori e professionisti nel campo delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica, che pone al centro del proprio business la gestione di colonnine elettriche di ricarica e che propone agli utenti un modello di consumo innovativo basato sulla membership, estremamente vantaggioso da un punto di vista economico e strategico.

Risultato? «Stanno arrivando circa 200 richieste a settimana da parte di attività commerciali e industriali che vogliono ospitare una colonnina di ricarica. Piemonte e Toscana sono le regioni più interessate». Spiega Alessandro Vigilanti, co-founder e Ceo di GASGAS. «Di tutte le richieste – continua il manager – almeno il 30% arriva da ristoranti e alberghi, luoghi dove le persone sostano tendenzialmente più di un’ora e dove ricaricare la propria auto non rappresenta certo uno spreco di tempo. Un altro 20% di richieste arriva da bar, pub e aree di sosta più breve, ma è sintomatico che metà delle domande complessive provenga dal mondo della ricettività e della ristorazione”.

Proprio in questi giorni, infine, GasGas ha formalizzato una partnership strategica con Gewiss, realtà italiana che opera a livello internazionale nella produzione di soluzioni per la home & building automation, per la protezione e la distribuzione dell’energia, per l’illuminazione intelligente e per la mobilità elettrica, settore in cui è fornitore sia di sistemi di ricarica che di servizi di assistenza tecnica e manutenzione.