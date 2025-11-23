Tú Sí Que Vales supera Ballando con le Stelle in Italia

Tú Sí Que Vales ha superato Ballando con le Stelle negli ascolti tv di sabato 22 novembre. Il programma condotto da Maria De Filippi ha avuto 4.419.000 spettatori con uno share del 28.8%, mentre Ballando con le Stelle ha raggiunto 3.618.000 spettatori con il 19.9% di share nel segmento Tutti in Pista. Il “cuore” del programma di Rai 1 ha avuto 2.654.000 spettatori con il 24.2% di share.

Rispetto alla scorsa settimana, Tú Sí Que Vales ha avuto un aumento di ascolti, mentre Ballando con le Stelle ha perso terreno. Il 15 novembre, Ballando con le Stelle aveva avuto 3.659.000 spettatori con il 20.4% di share, mentre Tú Sí Que Vales era stato visto da 3.993.000 spettatori con il 26.8% di share.

Rai 1 ha iniziato a proporre i dati Auditel a “spezzatino” per far aumentare lo share. Ciò significa che vengono dati i dati del segmento “tutti in pista” e poi quelli del resto dello show. Questo fa aumentare lo share del “cuore” della trasmissione, ma non cambia nulla nel concreto. Il motivo è che lo share sale quando il programma va in onda fino a tardi, ma il numero di spettatori rimane basso.

In realtà, Tú Sí Que Vales chiude i battenti poco dopo la mezzanotte, mentre Ballando va in onda fino a dopo l’1. Quando Maria De Filippi saluta, lo share di Canale 5 si sgonfia, mentre quello di Rai 1 sale. Se Ballando andasse in onda fino alle 4 di mattina, avrebbe uno share stellare, ma con pochi spettatori. Nel concreto, De Filippi naviga intorno o oltre i 4 milioni di utenti, mentre Milly Carlucci raccoglie dati più magri. Un esempio chiaro di questa situazione emerge guardando i dati di sabato 8 novembre, prima che Rai 1 proponesse il “spezzatino”. Ballando con le Stelle raccolse 2.867.000 spettatori con il 23.7%, mentre Tú Sí Que Vales intercettò 3.948.000 spettatori con il 27% di share. Oltre un milione di utenti in più.