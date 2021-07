Il cast di Tu Si Que Vales in questi giorni sta registrando le nuove puntate che vedremo su Canale 5 dal prossimo 18 settembre, ma se le registrazioni sono state posticipate a luglio è per “colpa” di Sabrina Ferilli, impegnata precedentemente in un altro progetto lavorativo.

Maria De Filippi ha così deciso di posticipare il ciack d’inizio del programma pur di avere la sua amica nel cast dei giudici.

“Sabrina è una boccata di aria sana, mi fa divertire davvero tanto” – ha dichiarato Maria De Filippi al settimanale Chi – “Quest’anno andrò in vacanza a fine luglio perché lei può registrare Tu Sì Que Vales solo dopo aver girato il film di Leonardo Pieraccioni. Questo è un grande atto di amicizia. Qualche “no” lo dico anche a lei, ma è talmente saggia di suo che non c’è bisogno”.

E se Rai Uno ha pensato ad un terzetto inedito per contrastare Maria De Filippi, lei con Tu Si Que Vales è scesa in campo con tutta la squadra al gran completo: Teo Mammucari, Gerry Scotti, Sabrina Ferilli, Rudy Zerbi, Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni.

Tu Si Que Vales, l’impegno di Sabrina Ferilli

L’impegno lavorativo di Sabrina Ferilli si chiama cinema. Lo scorso mese, infatti, è stata sul set del nuovo film di Leonardo Pieraccioni, Il Sesso degli Angeli, che uscirà nelle sale a natale. Con lei nel cast anche Marcello Fonte.