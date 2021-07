Sarà anche piena estate, ma la macchina degli show mariani non si ferma mai. In questi giorni infatti sono iniziate le registrazioni di Tu Si Que Vales, che in autunno tornerà in onda su Canale 5 con l’ottava edizione. Per quest’anno ci sono delle importanti novità, la prima è l’assenza di Belen Rodriguez (almeno per le prime puntate), visto che ha appena partorito la piccola Luna Marì. Ma la vera sorpresa è un’altra, perché secondo Fan Page nel programma di Maria De Filippi ci sarà anche un volto di Amici. Sembra infatti che Giulia Stabile sarà una guest star della nuova edizione di Tu Si Que Vales.

Non è chiaro ancora il ruolo che avrà la vincitrice del talent di Canale 5: “Intanto, da Instagram Stories, scopriamo che Giulia Stabile è nel cast del programma. Non sappiamo cosa farà di preciso, ma sappiamo che la ballerina ha accompagnato alcuni concorrenti del talent. Su IG la vediamo scherzare con Zerbi e Sakara. Quest’ultimo, campione di arti marziali miste, è anche protagonista con Giulia di un simpatico siparietto in cui i due simulano un “combattimento”. – riporta FanPage – La presenza della vincitrice di Amici conferma la fiducia da parte di Maria De Filippi (giurata e produttrice di TSQV), che ha deciso di investire su di lei non solo come ballerina ma anche come personaggio“.

se fosse vero guarderei per la prima volta tu si que vales perché Giulia stabile ormai comanda la mia vita pic.twitter.com/2cSh8lxrVs — Principessa Consuela Bananahammock🧉 (@mainagioiahere) July 13, 2021

Giulia di Amici a Tu si que vales al posto di Belen (?)😳 Eros insieme ad una del 99😬

Angelina insieme a The Weeknd 😱

il look di Bernardeschi per il matrimonio😬😬 — 🌹 g i u l i a🌹 (@berta95italy) July 13, 2021

Una domanda ma dato che oggi si è registrato tu si que vales e belen non c’è..chi la sta sostituendo? No,perché sapete che me ne partono 500. #amemici20 — Mic💘 (@mannaggiaaa) July 13, 2021

Tu Si Que Vales: i casting sono aperti.

Sei uno spericolato? Vuoi impressionare i giudici e il pubblico di #TuSíQueVales? Mettiti in gioco e iscriviti subito ai nostri casting! Clicca QUI ➡ https://t.co/5hK5Uxtpmw pic.twitter.com/CVBov6JHwY — Tù sì que vales (@tusiquevales_it) June 3, 2021