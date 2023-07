Tu Si Que Vales anticipazioni: Sabrina Ferilli litiga con una concorrente

In questi giorni agli studi Elios di Roma hanno registrato le prime puntate di Tu Si Que Vales. Stando alle prime anticipazioni al timone del programma ci saranno nuovamente Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Quindi nessuno ha preso il posto lasciato da Belen Rodriguez (che il mese scorso ha annunciato una pausa dalla tv). Confermata invece l’entrata di Luciana Littizzetto nel cast della celebre trasmissione, la comica è arrivata dopo l’addio di Teo Mammucari.

Stando alle anticipazioni di Superguida Tv, durante la registrazione di ieri di Tu Si Que Vales, Sabrina Ferilli – vittima di uno scherzo orchestrato da Maria De Filippi – avrebbe litigato con una finta concorrente che le chiedeva di imparare alcune posizioni del kamasutra.

“In studio pare esserci stata una grossa lite con un concorrente convinto che la Terra sia piatta, no vax e negazionista in generale. Il pubblico ha partecipato attivamente allo scontro esprimendo con grande clamore la propria opinione e chiedendone a gran voce l’uscita dallo studio.

Poi? E’ andato in scena uno scherzo ai danni di Sabrina Ferilli con una signora che ha litigato con l’attrice. – si legge su Superguida Tv – Il motivo? Ebbene la signora ripeteva alla Ferilli le posizioni del kamasutra affinché potesse impararle bene e mettere in pratica nel migliore dei modi gli insegnamenti ricevuti. Dopo ben 2 anni passati ad architettarlo, Giovannino e Maria De Filippi (perché tanto c’è lei dietro a tutto questo) sono riusciti a far infervorare l’attrice.

Giulia Stabile, infine, è stata più volte invitata ad andare a ballare con un gruppo di danzatori davvero molto bravi, ma ha rifiutato più volte. Solo dopo le insistenti richieste la ballerina si è finalmente unita a loro sul palco”.