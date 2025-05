Tu Sì Che Vales: Addio al Giudice Amato, Chi Lo Sostituisce?

Gerry Scotti lascia la giuria di “Tu sì que vales” per dedicarsi a nuovi progetti in Mediaset, che ha ufficializzato la sua uscita dal talent show. Scotti continuerà a collaborare con l’azienda, assumendo un ruolo di responsabilità nella creazione di importanti progetti editoriali. Mediaset ha espresso gratitudine per il contributo di Scotti, definendolo un “grande” artista e un “vero pilastro” della rete.

Il possibile sostituto di Scotti è Paolo Bonolis, le cui voci di ingresso nella giuria si sono intensificate dopo l’annuncio che lavorerà con Maria De Filippi nei prossimi mesi. Dagospia ha confermato l’ingaggio di Bonolis, suscitando entusiasmo tra i fan riguardo al suo imminente debutto nel programma.

Inizialmente circolavano voci su una possibile uscita di Luciana Littizzetto, entrata nel cast due anni fa, ma la situazione ha preso una piega diversa con la decisione di Scotti di ritirarsi, sorprendendo molti. Littizzetto rimarrà comunque parte della giuria.

Per la prossima stagione, oltre a Bonolis, dovrebbero restare anche Rudy Zerbi, Maria De Filippi e Sabrina Ferilli, mentre Giovannino, noto per il suo ruolo di “disturbatore”, è confermato. La nuova giuria con Bonolis promette di apportare un’energia fresca al talent show, rendendo la nuova edizione attesa dai telespettatori.

Fonte: www.bigodino.it