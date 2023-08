TTRWIN Arancia Candela Profumata in Giara Vetro, 200g, Durata 50 Ore, Candela Bomboniere Cera di Soia Naturale, Regalo Bella per Donne, Natale, Compleanno, Festa Mamma

Cera di soia naturale con olio essenziale di arancia, crea aria morbida e fresca.Bellissimo vaso di vetro grande, decorazione per la casa, dopo la combustione completa anche contenitori di zucchero o vaso di fiori.Candela in vetro per aromaterapia per meditazione, lettura, yoga, bagno, spa, ecc.Regalo per i vostri cari per Natale, Capodanno, compleanno, festa della mamma, matrimonio, trasloco o laurea.

13,99 €