TTG Travel Experience: Trend e Innovazioni nel Turismo Italiano

TTG Travel Experience: Trend e Innovazioni nel Turismo Italiano

Il TTG Travel Experience di Rimini ha registrato una partecipazione in crescita del 3%, confermandosi come il principale evento b2b del settore turistico in Italia. Quest’anno ha visto la presenza di 2.700 brand espositori, 60 startup e 400 relatori, con oltre 19.500 incontri d’affari resi possibili grazie a una piattaforma di matching. Il tema centrale dell’evento, “Awake to a new era”, ha stimolato discussioni sulle sfide e le opportunità, inclusa l’importanza dell’intelligenza artificiale e delle competenze richieste nel settore.

L’organizzazione del TTG, da parte di Italian Exhibition Group, ha attratto 1.000 buyer da 75 paesi, tra cui Stati Uniti, Sud America, Cina, India, Canada e Germania. Le Regioni italiane hanno presentato la loro vastissima offerta turistica, che comprende non solo città d’arte, ma anche borghi, cammini e l’enogastronomia.

Particolare attenzione è stata riservata a università e accademie del turismo, fondamentali per formare i professionisti del settore. È evidente che il turismo continua a esercitare un grande fascino, ma è indispensabile investire nella preparazione dei giovani.

Durante la manifestazione, è emersa anche una significativa crescita del turismo di lusso, che genera oltre 9 miliardi di euro di spesa negli hotel a cinque stelle e cinque stelle lusso, costituendo il 16,8% del fatturato totale dell’offerta alberghiera italiana. Questo segmento si estende oltre le celebri città d’arte, toccando anche destinazioni più riservate. Infine, sono stati programmati più di 1.600 incontri business e annunciato il lancio di “Aura”, un evento internazionale dedicato al luxury travel, che si terrà a Firenze.

