TTG Travel Experience, accessibilità e sostenibilità in focus per Faita-Federcamping

– Accessibilità e sostenibilità nel turismo all’aria aperta sono i temi al centro dei due eventi organizzati da Faita-Federcamping oggi 13 ottobre e domani 14 ottobre al TTG Travel Experience di Rimini, nel Labirinto verde dedicato all’open air.

In questa edizione infatti, l’associazione Faita-Federcamping affronta due tematiche-chiave per l’intero settore turistico: l’accessibilità delle strutture e la loro sostenibilità ambientale. Il turismo all’aria aperta, che quest’anno realizzerà 10,7 milioni di arrivi e 73 milioni di presenze, rappresenta in entrambi i sensi un’esperienza di punta e nel contempo a lungo praticata.

Il tema dell’accessibilità è infatti al centro dell’attenzione sin dai primi anni ‘80, con soluzioni inclusive che hanno consentito a un’importante fascia di utenza stimabile in 130 milioni di persone in Europa e 10 milioni in Italia di accedere a una vacanza in completa serenità. Anche l’altro aspetto della sostenibilità appare cruciale per strutture che fanno dell’ambiente nel quale sono inserite una primaria dotazione aziendale.

“Le nostre strutture sono naturalmente sostenibili e per vocazione accessibili. Gli imprenditori del turismo all’aria aperta hanno come valore primario la qualità e l’accoglienza per tutti gli ospiti, dunque il percorso di miglioramento dell’accessibilità è per noi una via aperta e da migliorare”, spiega il presidente nazionale di Faita-Federcamping Alberto Granzotto.