TTG Travel Experience 2024: record di partecipazione +9%

La 61esima edizione di TTG Travel Experience e la seconda edizione di Inout | The Contract Community, organizzate dall’Italian Exhibition Group (IEG), hanno registrato un incremento record di presenze, con un aumento del 9% rispetto al 2023 e un incremento del 15% di visitatori esteri. La fiera ha visto la partecipazione di 2.700 brand espositori, 1.000 buyer internazionali e 55 start-up, sottolineando l’importanza del settore turistico per l’economia italiana. Durante l’evento si sono svolti 18.000 incontri d’affari, centrati sul tema della “verità” nel turismo. Il titolo principale, “VERITAS”, ha permeato 200 eventi e discussioni, richiamando l’attenzione sulla necessità di un racconto autentico del turismo, supportato da dati affidabili e analisi di mercato, per contrastare fake news e recensioni ingannevoli.

La fiera ha attratto 1.000 buyer provenienti da 62 paesi, con una significativa rappresentanza internazionale, tra cui 66 destinazioni estere. L’Italia ha visto la partecipazione di tutte le sue 20 regioni, affermandosi come meta privilegiata per borghi, città d’arte e cicloturismo. Inoltre, il mercato del turismo di lusso in Italia sta crescendo rapidamente, con un fatturato annuale che raggiunge i 30,5 miliardi di euro. Il Luxury Event by TTG ha registrato una partecipazione elevata, con 1.400 incontri di affari.

Con 55 start-up presenti nel TTG NEXT, l’evento ha creato un vero e proprio Innovation District per il turismo, esplorando nuove tendenze in ambito tecnologico, mobilità e ospitalità. Durante l’inaugurazione, il ministro del Turismo Daniela Santanchè ha evidenziato l’importanza del turismo come pilastro della crescita nazionale e considerato il TTG come manifestazione di riferimento in Italia per la promozione globale del settore. Tra i presenti vi erano anche figure di spicco come Maurizio Ermeti, presidente di IEG, Jamil Sadegholvaad, sindaco di Rimini, e Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi.

Inout | The Contract Community ha proposto soluzioni innovative per il settore dell’arredamento indoor e outdoor, riscuotendo successo nella sua seconda edizione.