TSUPY Hub USB, 4 Porta Adattatore USB 3.0 Multiporta, 5Gbps Sdoppiatore USB Multi USB 3.0 Estensione USB Connettore Ultra Sottile Hub Portatile per Chiavetta USB,ecc

TSUPY è un marchio di fiducia, forniamo prodotti di alta qualità e servizi

TSUPY è specializzata da molti anni in docking station e cavi di conversione video, vende prodotti in tutto il mondo e supporta molte aziende Fortune 500. Con un design unico, una qualità affidabile, prestazioni eccezionali e un servizio eccellente. Ci impegniamo a sviluppare prodotti che soddisfino le esigenze dei nostri clienti, con un’esperienza di prodotto e un servizio di qualità superiore.Servizio 24 ore su 24

Fondata nel 2000

a TSUPY, crediamo che ci sia una combinazione ottimale di design funzionale e unico

USB Hub Pratico TSUPY

Più scelte per te

2010 ha lanciato il business online

Senza distributore, direttamente dal produttore

Piu Adattatore Piu Funzioni

USB-C a HDMI 4K

【 . 】: Splitter USB ha USB 3.0 per collegare la chiavetta USB per trasferire dati ad alta velocità, multi usb per collegare mouse,tastiere, ventole, telefoni cellulari, usb multipla per pc ecc.

【 À】: TSUPY estensione USB non è necessaria per installare il driver, molto facile da usare, compatible con Windows, mac os, linux, Android Chromebook OS, plug to play . Il hub usb è molto leggero, usb multipresa usb è facile trasportare il dock per tutti i luoghi.

【 】: I materiali di qualità rendono questo connettore USB di lunga durata, molto resistente, usb multipla il dongle USB è dotato di protezione da sovracorrente e protezione elettrostatica, che può proteggere la connessione di altri prodotti. Duplicatore usb Con Porta di alimentazione DC 5V

【 】: il nostro hub usb è progettato da esperti,porte usb multiple per pc l’aspetto unico del prodotto rende la consistenza del tuo prodotto unica e di alta qualità rende il tuo processo di utilizzo molto confortevole, la qualità del prodotto multi-protetto ti fa usare con sicurezza.Politica di restituzione senza problemi di 30 giorni, garanzia di qualità di 2 anni e servizio clienti cordiale 24 ore su 24.