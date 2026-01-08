6.1 C
Da stranotizie
Tsonga contro Mouratoglou nel tennis

Jo-Wilfried Tsonga, ex numero 5 della classifica ATP, ha recentemente parlato di Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, affermando che la loro epoca sia più semplice di quella dei Big Three. Tsonga ha detto: “Per ora sono solo loro due. Mi sarebbe piaciuto vederli nella mia era, affrontando Del Potro al terzo turno, Murray agli ottavi, Djokovic ai quarti, Federer in semifinale e Nadal in finale”.

Tuttavia, queste parole non sono piaciute all’allenatore Patrick Mouratoglou, che le ha criticate sui social. Mouratoglou ha affermato di non essere d’accordo con Tsonga e ha elencato una serie di giocatori straordinari che, secondo lui, sarebbero stati in grado di battere Tsonga regolarmente. Tsonga si è risentito con Mouratoglou e gli ha chiesto di rispettare il suo passato da giocatore, affermando di non essere d’accordo con le sue opinioni e che non è nella posizione di correggerlo o di dargli lezioni sul tennis di alto livello.

