TSO per Kadir Bouasrya: il ‘santone’ di Miggiano fermato

È stato disposto il Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) per Kadir Bouasrya, conosciuto come il ‘santone’ di Miggiano, dopo un episodio di caos in chiesa durante una celebrazione di prime comunioni. Bouasrya è entrato nel luogo di culto, causando scompiglio tra i presenti. Alcuni fedeli, dopo averlo fermato, lo hanno allontanato e il sindaco Michele Sperti ha chiamato il 118 per l’intervento sanitario. Nonostante la situazione, il parroco don Stefano De Paola ha mantenuto la calma e ha concluso la cerimonia.

Successivamente, Bouasrya è tornato nei pressi della chiesa, manifestando comportamenti violenti e urlando frasi legate al suo credo religioso. La sua comunità è stata accusata in passato di manipolazione e violenza sessuale. Bouasrya si è autoproclamato sesto angelo dell’Apocalisse e ha fondato una setta caratterizzata da pratiche di fede estreme, inclusi gesti provocatori per testare la devozione dei suoi seguaci.

Tra questi, una donna ha raccontato di essere stata spinta a camminare nuda per le strade come prova di fede, suscitando preoccupazione in famiglia e nella comunità. Bouasrya ha avuto anche problemi legali per aggressione a una giornalista, a cui ha strappato il microfono e usato violenza verbale. La situazione rimane sotto osservazione da parte delle autorità e della popolazione locale.

