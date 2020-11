Tsn, ASviS e Anmil uniti nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Da anni Tulipani di Seta Nera, attraverso il cinema, ha lo scopo di abbattere gli stereotipi e pregiudizi alla base di problemi e disuguaglianze sociali. Con la collaborazione di ASviS e Anmil, e di uno spot realizzato dal regista Riccardo Trentadue dal nome ‘Le mamme e le scale (Video)’. Protagonista un bambino che racconta le violenze subite dalla madre attraverso la sua stessa voce. Uno spot che ha come scopo quello di arrivare al cuore della gente. Tsn partecipa attivamente alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne nel progetto chiaro di proteggere le fragilità presenti nella società civile, le donne sono forti ma i comportamenti violenti e criminali, contro la loro tenerezza e sensibilità, offendono il loro prestigio.

Fonte