TSMC ha interrotto ufficialmente i rapporti con PowerAIR, un’azienda di Singapore, a causa di una controversia legata ai chip utilizzati da Huawei. La decisione è stata presa dopo una revisione dei clienti, che ha rivelato potenziali violazioni delle normative statunitensi da parte di PowerAIR. L’azienda potrebbe aver avuto un ruolo nella fornitura di chip TSMC a Huawei, utilizzati nei processori AI della compagnia cinese. Questa rottura rappresenta una nuova fase nel conflitto tra il produttore taiwanese di semiconduttori e il gigante tecnologico cinese, con TSMC che intensifica le indagini sulle sue relazioni commerciali, specialmente con clienti cinesi, per non facilitare l’accesso di Huawei alle sue tecnologie. Questa mossa è in linea con le direttive statunitensi mirate a prevenire la diffusione delle tecnologie avanzate nel campo dell’AI da parte delle aziende cinesi.

L’interruzione delle relazioni avrà un impatto significativo su PowerAIR, che, essendo un’azienda privata attiva nella progettazione operativa e ingegneristica, dipende in parte dalla fornitura di tecnologie chiave. La cessazione della fornitura di chip da parte di TSMC limiterà le capacità di innovazione e sviluppo di nuovi progetti da parte dell’azienda singaporeana, influenzando potenzialmente contratti e collaborazioni future. Inoltre, la reputazione di PowerAIR potrebbe subire danni notevoli a causa dell’associazione con una controversia così rilevante nel settore tecnologico, portando a una perdita di fiducia da parte di clienti e partner commerciali e restrizioni sulle opportunità di business e sulla stabilità finanziaria.

Il conflitto tra TSMC e Huawei è radicato in tensioni geopolitiche e commerciali nel settore tecnologico degli ultimi anni. L’attenzione è focalizzata sull’uso di chip taiwanesi nei dispositivi di Huawei, specialmente per quanto riguarda i progressi dell’azienda cinese nell’intelligenza artificiale. È emerso che Huawei avrebbe utilizzato un chip prodotto da TSMC nei suoi processori AI, suscitando l’allerta delle autorità statunitensi. Le azioni degli Stati Uniti contro Huawei, incluse sanzioni e restrizioni commerciali, hanno portato TSMC a riconsiderare le proprie relazioni con i clienti cinesi. Questo contesto incerto ha reso il mercato altamente volatile, ponendo aziende come PowerAIR in una situazione delicata a causa della loro associazione con TSMC e Huawei.