Tsmc festeggia la produzione del primo chip a 3 nanometri a Taiwan

Il produttore di processori Tsmc ha festeggiato l’inizio della produzione du SoC da 3 nanometri realizzati interamente nello stabilimento di Taiwan. Situata nella città di Tainan, la nuova fabbrica di Tsmc è la prima nel Paese in grado di produrre microchip tanto avanzati. Tsmc è una delle aziende più orientate alla decentralizzazione della produzione di componenti per device tecnologici, e sta investendo molto in USA dove aprirà degli impianti in Arizona per un totale di 40 miliardi di investimenti. Con le celebrazioni a Taiwan, Tsmc ha voluto dimostrare che la produzione nella terra natale è ancora fervida, e che i nuovi impianti in madrepatria continueranno a servire come laboratorio per far progredire la tecnologia. I SoC a 3 nanometri sono ancora più efficienti di quelli attuali e verranno utilizzati nelle prossime generazioni di smartphone top di gamma.