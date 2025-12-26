Trust Wallet sotto attacco

L’investigatore blockchain ZachXBT ha segnalato che diversi utenti di Trust Wallet hanno subito deflussi non autorizzati di fondi. Gli utenti colpiti riferiscono che gli asset sono stati sottratti dai loro indirizzi wallet senza approvazione. La causa esatta non è ancora stata confermata, ma il tempismo desta preoccupazione, poiché gli incidenti sono avvenuti dopo un recente aggiornamento dell’estensione Chrome di Trust Wallet.

ZachXBT ha iniziato a raccogliere gli indirizzi dei wallet collegati ai furti sospetti e ha invitato gli utenti coinvolti a farsi avanti mentre l’indagine prosegue. La situazione ha riacceso l’attenzione sulle wallet crypto basate su browser, poiché le estensioni Chrome operano con permessi elevati e gli esperti di sicurezza hanno più volte avvertito che un solo aggiornamento malevolo o una dipendenza compromessa può esporre potenzialmente gli utenti a rischi rilevanti.

Negli ultimi mesi, si sono già verificati diversi casi rilevanti di minacce legate a estensioni per wallet, con false estensioni wallet create per carpire le seed phrase e consentire agli aggressori di ricreare completamente i wallet e svuotare poi i fondi. In altri casi, estensioni malevoli di “assistenza” nel trading modificavano silenziosamente le istruzioni delle transazioni, prelevando piccole quantità di crypto ogni volta che un utente approvava uno swap.

I ricercatori della cybersecurity hanno documentato campagne con estensioni browser apparentemente legittime che venivano successivamente aggiornate per iniettare script, reindirizzare il traffico o raccogliere dati sensibili. Le segnalazioni relative a Trust Wallet hanno immediatamente generato preoccupazione nella community crypto, e si invitano gli utenti a controllare le transazioni recenti, revocare permessi non necessari e a evitare di firmare nuove transazioni finché la situazione non sarà più chiara. Per chi sospetta una compromissione, si consiglia di trasferire i fondi rimanenti in nuove wallet create da seed phrase mai utilizzate prima.