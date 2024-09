Trust presenta i nuovi mouse Ozaa Compact e Ozaa+

Trust ha recentemente lanciato due nuovi mouse wireless, Ozaa Compact e Ozaa+, completi della loro gamma di accessori per PC. Ozaa Compact è un modello compatto e leggero, dal peso di 69 grammi, progettato per l’uso in mobilità. Realizzato con il 60% di plastica riciclata, questo mouse è dotato di una batteria ricaricabile tramite USB-C e un sensore ottico con risoluzione di 3.200 DPI, che offre tre livelli di regolazione: 800, 1.600 e 3.200 DPI. È progettato per essere utilizzato con la mano destra e presenta sei tasti. Ozaa Compact può essere collegato al PC tramite una connessione Wi-Fi (ricevitore USB) oppure Bluetooth, con la possibilità di abbinare due dispositivi contemporaneamente. È disponibile da subito in Italia a un prezzo di 39,99 euro in quattro colorazioni: nero, bianco, blu e viola.

Dall’altra parte, Ozaa+ è un mouse di fascia superiore, leggermente più grande e pesante (104 grammi) rispetto al Compact. Anche questo modello è realizzato con il 60% di plastica riciclata e rivolto principalmente all’utilizzo destro. Presenta le stesse sei funzioni tasto e una batteria ricaricabile tramite USB, con tre indicatori LED per segnalare il livello di carica. Ozaa+ offre anche la possibilità di regolare la risoluzione a tre livelli (800, 1.600 e 3.200 DPI) e include una rotella di scorrimento laterale per un’uso più ergonomico, affiancata alla tradizionale rotellina centrale. Anche Ozaa+ si può collegare via ricevitore USB o Bluetooth, permettendo la connessione di due dispositivi contemporaneamente. È già in vendita a un prezzo consigliato di 49,99 euro, disponibile in due varianti, bianca e nera.

Entrambi i modelli sono già disponibili attraverso rivenditori autorizzati e contribuiscono a una maggiore ergonomia e sostenibilità grazie all’uso di plastica riciclata, soddisfacendo così le esigenze di diversi utenti e contesti di utilizzo.