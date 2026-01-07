7.9 C
TrumpRx impatta sulla salute in Italia

Da stranotizie
La Casa Bianca ha annunciato 14 accordi con aziende farmaceutiche tra il 30 settembre e il 19 dicembre 2025, che riguardano tre aree chiave: prezzi “most-favored-nation” per Medicaid, impegni sui prezzi dei nuovi lanci e un canale “direct-to-patient” con riduzioni previste su diversi farmaci. Questi accordi potrebbero avere un impatto sul mercato farmaceutico italiano, poiché le case madri potrebbero ridefinire le proprie politiche di prezzo globali e il modo in cui proteggono i prezzi nei diversi Paesi.

In Italia, le cinque conseguenze di TrumpRx sono: prezzo italiano più sensibile, più sconti “confidenziali” e meno sconti “visibili”, lanci più prudenti, più prove sul valore reale del farmaco e accesso sequenziale in base al “rischio-prezzo” del Paese. Ciò potrebbe tradursi in scelte diverse su accesso e posizionamento, in un diverso “timing” dei lanci e in un irrigidimento o ricalibrazione delle concessioni economiche e contrattuali.

Per le aziende in Italia, la vera partita non sarà “spingere sul prezzo”, ma difendere il valore e ridurre il rischio percepito dalla casa madre. Le aziende dovrebbero mettere l’Italia in condizione di stare nella prima wave, preparare un “Italy value dossier” global-friendly, negoziare soluzioni di accesso non solo prezzo, accorciare i tempi industrializzando la readiness regolatoria e HTA, costruire evidenze RWE come asset strategico e proteggere l’esecuzione costruendo team e capability prima.

Inoltre, a livello di sistema Italia, le aziende dovrebbero chiedere contropartite chiare alle istituzioni, come percorsi più prevedibili, governance MEA più semplice, tempi certi e criteri trasparenti. Le aziende che vinceranno saranno quelle capaci di arrivare ad AIFA con dossier solidi, contratti sostenibili e RWE già pianificata, proteggendo il valore senza scaricare rischio sul sistema. La call to action è quindi semplice: anticipare e trasformare l’accesso in un progetto locale efficiente e sostenibile per il sistema tutto.

