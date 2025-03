Trump-Zelensky, Meloni propone un vertice Usa-Ue

Dopo l’incontro tumultuoso del 28 febbraio tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha esortato l’Occidente a mantenere l’unità. Ha richiesto un immediato vertice tra Stati Uniti, Stati europei e alleati per discutere apertamente le sfide attuali e future, concentrandosi in particolare sulla situazione in Ucraina, che è stata sostenuta collettivamente negli anni passati. Meloni ha sottolineato che qualsiasi divisione tra i paesi occidentali li renderebbe più vulnerabili e agevolerebbe coloro che desiderano il declino della civiltà occidentale, non solo riguardo al potere e all’influenza, ma anche ai principi fondamentali, primo fra tutti la libertà. Ha chiarito che una divisione non sarebbe vantaggiosa per nessuno, evidenziando l’importanza di rimanere coesi di fronte alle sfide globali e ai potenziali rischi futuri.