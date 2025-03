Trump: “Zelensky è pronto per il tavolo della pace”

Con un discorso di un’ora e quaranta minuti, il più lungo mai tenuto da un presidente in un primo intervento davanti al Congresso, Donald Trump ha illustrato i risultati ottenuti nei primi 45 giorni della sua presidenza. Ha criticato l’Europa, accusandola di aver speso più risorse per acquistare petrolio e gas russi rispetto a quanto destinato per difendere l’Ucraina. Ha lasciato che l’aspettativa sulla situazione ucraina culminasse quasi alla fine del suo intervento, per poi annunciare una possibile svolta riguardo alla crisi in Ucraina. Questo momento era atteso e ha attirato molta attenzione. Durante il discorso, Trump ha anche affrontato vari temi legati alla sua agenda politica e alle sfide internazionali. La sua retorica ha sollevato dibattiti su relazioni internazionali e sulla sicurezza globale, evidenziando le preoccupazioni legate all’invasione russa. La sua comunicazione strategica ha sottolineato l’importanza del sostegno agli alleati e le responsabilità condivise nella difesa della democrazia in Europa.