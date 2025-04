Trump, Zelensky e l’incontro ai funerali del Papa: cosa afferma Meloni

“Non sarei mai stata lì. Credo sia stato un momento bellissimo e, a quanto mi è stato detto, potrebbe aver rappresentato un punto di svolta. È stato un regalo di Papa Francesco a tutti noi”. Così la premier Giorgia Meloni parla dell’incontro a San Pietro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky. Meloni sottolinea che il Papa meritava un funerale imponente e che nel faccia a faccia si respirava il suo spirito.

Riguardo alla situazione in Ucraina, afferma di sostenere gli sforzi di Trump e apprezza la disponibilità di Zelensky a un cessate il fuoco incondizionato. La Russia ora deve dimostrare la stessa volontà per la pace, che deve essere giusta e duratura, con solide garanzie di sicurezza. Meloni propone una soluzione ispirata all’articolo 5 del Trattato di Washington, anche al di fuori della NATO, e insiste sulla necessità di un accordo tra USA e UE.

Meloni parla anche del possibile vertice da tenere a Roma, evidenziando che il tempo non è ancora maturo e che servono preparazioni appropriate per ottenere risultati significativi. Sottolinea l’importanza di non avere fretta e di portare a casa un accordo concreto.

Infine, in vista del Primo Maggio, anticipa l’intenzione di lavorare per la sicurezza dei lavoratori, evidenziando l’inaccettabilità degli infortuni sul lavoro. Annuncia un impegno a mettere a disposizione risorse e a collaborare con sindacati e associazioni datoriali per identificare le misure più utili alla sicurezza dei lavoratori.