Trump-Zelensky, botta e risposta tra Lega e Forza Italia: cosa è accaduto

Lo scontro nello Studio Ovale tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky divide le due forze di maggioranza italiane, Lega e Forza Italia. Matteo Salvini sostiene Trump, chiedendo la fine della guerra in Ucraina e una collaborazione con gli Stati Uniti per evitare un conflitto mondiale. Al contrario, il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ribadisce l’importanza di mantenere un forte legame con l’Unione Europea, sottolineando il sostegno a Zelensky e la necessità di un dialogo con Putin.

Le tensioni interne emergono con il portavoce di Forza Italia, Raffaele Nevi, che invita alla prudenza e a mantenere la calma, mentre Paolo Formentini della Lega critica la posizione attendista di Forza Italia, affermando che Trump sta portando un cambiamento necessario. Anche il governatore del Veneto, Luca Zaia, si schiera con Trump, sostenendo che l’Europa deve rimanere alleata con gli Stati Uniti.

Le opposizioni, comprese le voci di Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, chiedono chiarezza alla Premier Giorgia Meloni riguardo la posizione italiana sulla guerra in Ucraina, esprimendo preoccupazione per la piega che sta prendendo la politica estera. In particolare, criticano la mancanza di una risposta chiara in merito alle posizioni di Trump e Putin.

Carlo Calenda, leader di Azione, avverte che la libertà dell’Europa è legata a quella dell’Ucraina e chiede di non diventare vassalli di autocrati. Emerge infine un appello all’unità europea per garantire un ruolo significativo nel negoziato per la pace in Ucraina.