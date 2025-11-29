Trump vuole bloccare immigrazione da Paesi del Terzo Mondo

Il presidente degli Stati Uniti, Trump, ha annunciato di voler “sospendere definitivamente l’immigrazione proveniente da tutti i Paesi del Terzo Mondo”. Secondo quanto spiegato da Trump su Truth, la motivazione di questa decisione è quella di consentire al sistema statunitense di riprendersi completamente. Trump sostiene che solo la migrazione inversa può porre rimedio a questa situazione.

Inoltre, Trump ha espresso un messaggio di Ringraziamento a tutti, esclusi coloro che, a suo avviso, odiano, rubano, uccidono e distruggono tutto ciò che l’America rappresenta, affermando che queste persone non resteranno a lungo negli Stati Uniti. Queste dichiarazioni sono state pubblicate da Trump su Truth, una piattaforma di social media.