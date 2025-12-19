Trump tra inflazione e calo della fiducia

I prezzi continuano a salire, la fiducia dei consumatori sta calando e molti esponenti del partito repubblicano prendono le distanze. In questo contesto, il tycoon sta reagendo in modo sempre più goffo e rabbioso, cercando di alimentare la polarizzazione che è alla base della sua esistenza come figura pubblica, politico e presidente.

Negli ultimi tempi, Trump appare goffo, rabbioso e difensivo, costretto ad affrontare difficoltà nuove e inaspettate nella sua seconda esperienza presidenziale. L’inflazione non accenna a diminuire, i dati sull’occupazione sono preoccupanti e gli indici di fiducia dei consumatori sono ai minimi storici. Questi parametri hanno un grande significato politico e rappresentano una sfida per la sua presidenza.