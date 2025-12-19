14.4 C
Roma
venerdì – 19 Dicembre 2025
Economia

Trump tra inflazione e calo della fiducia

Da stranotizie
Trump tra inflazione e calo della fiducia

I prezzi continuano a salire, la fiducia dei consumatori sta calando e molti esponenti del partito repubblicano prendono le distanze. In questo contesto, il tycoon sta reagendo in modo sempre più goffo e rabbioso, cercando di alimentare la polarizzazione che è alla base della sua esistenza come figura pubblica, politico e presidente.

Negli ultimi tempi, Trump appare goffo, rabbioso e difensivo, costretto ad affrontare difficoltà nuove e inaspettate nella sua seconda esperienza presidenziale. L’inflazione non accenna a diminuire, i dati sull’occupazione sono preoccupanti e gli indici di fiducia dei consumatori sono ai minimi storici. Questi parametri hanno un grande significato politico e rappresentano una sfida per la sua presidenza.

Articolo precedente
Convocati per Monza-Carrarese di Serie B
Articolo successivo
Calcio in Arabia Saudita
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.