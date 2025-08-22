Trump: tempi di pace in Ucraina più lenti del previsto

Donald Trump ha dichiarato che il processo di pace in Ucraina richiederà più tempo del previsto. In un’intervista con Todd Starnes, ha espresso la speranza di avere notizie su un possibile accordo di pace entro due settimane, richiamando concetti già espressi in precedenti vertici in Alaska e Washington.

Il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, ha aggiunto che, nel caso venga raggiunto un accordo, sarà necessario risolvere la questione della legittimità della persona che firmerà per l’Ucraina. Questo riferimento riguarda il presidente Volodymyr Zelensky, il cui mandato è scaduto senza nuove elezioni a causa della legge marziale attualmente vigente nel Paese.

Questa situazione rimane complicata, poiché le discussioni sulla pace sono influenzate da fattori politici e legali interni all’Ucraina. Le autorità russe, infatti, sottolineano l’importanza di chiarire chi ha il potere di firmare i trattati, a fronte delle sfide che Zelensky deve affrontare.