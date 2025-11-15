17.8 C
Roma
sabato – 15 Novembre 2025
Economia

Trump taglia dazi su carne e caffè, cosa cambia per USA?

Da stranotizie
Trump taglia dazi su carne e caffè, cosa cambia per USA?

Washington ha visto un cambiamento significativo nella politica dei dazi da parte di Donald Trump, il quale ha deciso di ridurre le tariffe su prodotti alimentari come carne bovina, pomodori, caffè e banane, preoccupato per l’inflazione. Il presidente degli Stati Uniti ha firmato un ordine esecutivo che abbassa retroattivamente i dazi, a partire dal 13 novembre, escludendo tali prodotti dalle tariffe doganali reciproche, che variano dal 10% al 50%.

Nel decreto, Trump afferma che alcuni prodotti agricoli non dovrebbero essere sottoposti a tali dazi, in particolare quelli che non possono essere coltivati negli Stati Uniti o che vengono prodotti in quantità insufficienti per soddisfare la domanda. Tra questi vi sono caffè, tè, banane, pinoli e manzo, quest’ultimo il cui prezzo è attualmente ai massimi storici.

In precedenza, il presidente aveva imposto dazi reciproci su quasi tutti i prodotti importati per ridurre il deficit commerciale e sostenere la produzione locale. Tuttavia, dopo una battuta d’arresto alle elezioni locali, la maggioranza repubblicana ha messo al primo posto il costo della vita. La Casa Bianca ha sottolineato questo cambio di rotta con l’intento di abbassare i prezzi per beni essenziali e farmaci.

I prodotti agricoli non più soggetti a dazi reciproci includono caffè, tè, frutta tropicale, cacao e spezie. Tuttavia, alcuni prodotti, come i pomodori provenienti dal Messico, continueranno a essere soggetti a una tariffa del 17%.

Gli esportatori brasiliani hanno accolto favorevolmente la decisione, vedendola come un passo importante per il commercio e una conferma del valore della carne bovina brasiliana. Questa riduzione arriva dopo settimane di trattative tra gli USA e il Brasile, intensificatesi dopo un incontro tra i due presidenti.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

Articolo precedente
Fico e Conte al patto per l’Irpinia: sfide e proposte per la Campania
Articolo successivo
Alluvione a Meda: analisi sugli eventi estremi e responsabilità
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.