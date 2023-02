Trump stronca Rihanna: “Fallimento, peggior show al Super Bowl di sempre. Non ha talento”

Che Donald Trump non sia un grande fan di molte popstar è cosa nota e l’ha confermato qualche giorno fa quando ha commentato un post del membro del Congresso del Texas Ronny Jackson, che ha scritto: “Rihanna in passato ha scritto ‘F *** Donald Trump’ su un’auto al Cadillac Ranch di Amarillo. Ha fatto carriera vomitando assurdità degenerate mentre parla male dell’America ogni volta che ne ha l’occasione. Perché la NFL sta mettendo in mostra questo schifo? Rihanna non dovrebbe essere la star dell’Halftime Show. Non capisco come possano permetterle di cantare in un’occasione così importante. Quella donna non dovrebbe stare lì ed è chiaro“. Sotto a questo post l’ex Presidente degli Stati Uniti ha scritto: “Senza il suo ‘Stylist’ non sarebbe niente. Lei è il male e non ha nessun talento“.

Trump contro lo spettacolo di Rihanna all’Halftime Show al Super Bowl.

Su Truth Social ieri sera Trump ha vomitato l’ennesimo commento contro Rihanna. Questa volta l’ex Presidente se l’è presa con lo spettacolo di Rihanna al Super Bowl, che secondo lui è stato un disastro. Per essere precisi Donald ha dichiarato che quello di Rihanna è stato il peggior Halftime Show della storia.

“Posso dire che il suo è stato un fallimento epico. Rihanna ha offerto, senza dubbio, la peggiore esibizione dell’halftime show della storia del Super Bowl: questo dopo aver insultato molto più della metà della nostra nazione, che è già in serio declino, con le sue parole ripugnanti ed offensive”.

Trump dovrebbe pensare alla sua presidenza, quella effettivamente è stata la peggiore e la più contestata della storia degli Stati Uniti.