Trump: Sottomarini Usa più vicini alla Russia dopo dichiarazioni nucleari

Il recente momento di tensione tra Stati Uniti e Russia si è intensificato dopo le dichiarazioni del presidente Donald Trump. In un’intervista, Trump ha rivelato che due sottomarini nucleari statunitensi sono stati dislocati più vicino alla Russia. Questa decisione è stata presa in risposta alle affermazioni di Dmitry Medvedev, ex presidente russo e attuale vicepresidente del Consiglio di Sicurezza, che ha evocato la minaccia delle armi nucleari. Trump ha sottolineato l’importanza di mantenere alta l’attenzione su tali dichiarazioni, definendole come “minacce supreme”.

Parallelamente, la situazione in Crimea ha visto esplosioni in diverse città, elemento che suggerisce un possibile attacco ucraino. Le autorità russe hanno bloccato il traffico sul Ponte di Crimea, ma non sono state rese note le cause specifiche di tale restrizione.

In questo contesto, il conflitto tra i due paesi continua a intensificarsi, con colpi e controcolpi anche a livello infrastrutturale. Mentre Trump evidenzia la preparedness militare statunitense, la tensione resta palpabile, suscitando preoccupazione a livello internazionale.