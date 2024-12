Trump si mobilita per difendere TikTok dal divieto della Corte Suprema USA

TikTok, la piattaforma di video virali cinesi, rischia un bando negli Stati Uniti, con un’udienza della Corte Suprema fissata per il 19 gennaio 2025. Questa audizione è stata programmata per valutare il ricorso presentato da TikTok e dalla sua società madre ByteDance. Le audizioni inizieranno il 10 gennaio e sono alimentate dalle preoccupazioni sulla sicurezza nazionale dovute alla proprietà della piattaforma da parte di un’azienda cinese. L’arrivo di Donald Trump, il cui insediamento è previsto per il 20 gennaio, rende la situazione particolarmente critica e ha suscitato un ampio dibattito sui potenziali effetti economici e sociali di un divieto su una piattaforma usata da milioni di utenti.

Durante un intervento in Corte, Trump ha argomentato che la sua esperienza lo qualifica come la persona adatta a gestire le questioni legate a TikTok. Con oltre 14 milioni di follower, Trump ha sottolineato l’importanza di TikTok nella sua campagna per il 2024, definendola cruciale per la sua strategia comunicativa. Ha citato il recente divieto di utilizzo di X (precedentemente Twitter) in Brasile come un esempio di pericolo connesso a un approccio governativo restrittivo nei confronti delle piattaforme social. Nonostante le preoccupazioni espresse in passato, Trump ritiene di avere le competenze per trovare un compromesso che allevi i timori sulla sicurezza nazionale, mantenendo TikTok accessibile agli utenti americani.

La strategia di Trump riguardo a TikTok è cambiata significativamente nel tempo. Durante il suo primo mandato, sembrava imminente un bando, con forti preoccupazioni sulle implicazioni per la sicurezza legate a ByteDance. Tentativi di negoziazione con aziende americane come Oracle erano stati fatti per evitare un divieto. Tuttavia, con la sua nuova candidatura presidenziale, Trump ha modificato la sua posizione, evidenziando i vantaggi di TikTok e la sua rilevanza nella campagna elettorale. L’interesse di Trump verso la piattaforma è adesso potenziato dai risultati ottenuti tramite l’app, che gli hanno consentito di raggiungere un pubblico più vasto. In recenti incontri con il CEO di TikTok, Shou Zi Chew, e in eventi pubblici, Trump ha mostrato un approccio favorevole, suggerendo che la sua presenza sulla piattaforma potrebbe continuare a generare visibilità online.