Trump: “Raid a Fordow simile a Hiroshima, guerra finita!”

L’attuale situazione geopolitica in Medio Oriente è segnata da tensioni intense, con recenti eventi significativi in Iran e Gaza. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha affermato durante un punto stampa che il raid a Fordow ha segnato un’importante svolta, paragonandolo agli attacchi atomici di Hiroshima e Nagasaki. Secondo Trump, l’infrastruttura nucleare iraniana ha subito danni ingenti, con i tunnel che sarebbero crollati, impedendo ulteriori ispezioni.

Da parte iraniana, il presidente Masoud Pezeshkian ha dichiarato la disponibilità a risolvere i conflitti con gli Stati Uniti, sottolineando la necessità di rispettare i diritti iraniani nel contesto internazionale. Nel frattempo, a Gaza, i raid israeliani hanno causato un alto numero di vittime. Fonti mediche riportano almeno 41 persone uccise in un attacco recente, mentre Hamas comunica che i colloqui per un cessate il fuoco si sono intensificati.

In un contesto di crescente violenza, almeno sette soldati israeliani sono stati uccisi in combattimento. La Russia ha comunicato di aver inviato proposte per un dialogo tra le nazioni coinvolte nel conflitto. Nonostante le dichiarazioni positive di Trump riguardo a un accordo con l’Iran, il clima rimane teso e instabile, con i bilanci delle vittime che continuano ad aumentare in entrambi i fronti.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: tg24.sky.it