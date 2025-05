Trump Raddoppia Dazi su Acciaio e Alluminio: Cosa Aspettarsi?

Donald Trump ha annunciato un raddoppio dei dazi sulle importazioni di acciaio e alluminio, portandoli al 50%. L’annuncio è avvenuto durante una visita nello stabilimento della US Steel in Pennsylvania, dove Trump ha promosso una nuova partnership con la giapponese Nippon Steel. Le nuove tariffe entreranno in vigore mercoledì 4 giugno e il presidente ha sottolineato che queste misure sono necessarie per garantire la sicurezza dell’industria siderurgica americana.

Trump ha affermato che i dazi hanno già contribuito a preservare fabbriche come quella di Pittsburgh, dichiarando che l’impianto non esisterebbe senza tali misure. Ha garantito che, nonostante la partnership con Nippon Steel, la US Steel rimarrà sotto controllo americano e non ci saranno licenziamenti.

Frustrato per un recente intervento giudiziario sulle sue politiche commerciali, Trump ha anche accusato la Cina di aver violato accordi commerciali, in particolare un’intesa temporanea sulla sospensione di dazi. Tensioni tra Washington e Pechino sono nuovamente aumentate, con Trump che considera la Cina e l’Unione Europea come i partner commerciali più problematici.

L’amministrazione sta attualmente gestendo trattative per raggiungere un accordo con l’UE, mentre il segretario al tesoro ha suggerito che potrebbe essere necessaria una telefonata tra Trump e il presidente cinese Xi Jinping per rilanciare i negoziati. Nel frattempo, Trump sta considerando un piano alternativo per continuare a imporre tariffe, sfruttando legislazioni esistenti, anche se il percorso giuridico appare complesso.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.rainews.it