Trump Propone la Creazione di una Riserva Strategica: Bitcoin Riscende

Il bitcoin è aumentato del 7,5%, ritornando sopra i 90.000 dollari, dopo l’annuncio del presidente americano Donald Trump sulla creazione di una riserva strategica di criptovalute negli Stati Uniti. In un post sul social media Truth, Trump ha affermato che questa iniziativa “eleverà questo settore critico, dopo anni di attacchi corrotti da parte dell’amministrazione Biden”. Ha inoltre rivelato che il suo ordine esecutivo sui beni digitali ha incaricato un gruppo di lavoro presidenziale di procedere con la riserva strategica che includerebbe criptovalute come Xrp, Sol e Ada. Questi tre asset hanno registrato un incremento significativo, oscillando dal 10% al 35%, contribuendo a un rally generale delle criptomonete.

Il bitcoin, sebbene non faccia parte del trio menzionato, ha beneficiato di questo movimento e ora scambia a 91.644,9 dollari. Questa reazione positiva nel mercato delle criptovalute si inserisce in un contesto in cui la proposta di Trump mira a rafforzare il settore contro le politiche attuali. La notizia ha quindi suscitato l’interesse degli investitori e dei trader, evidenziando una ripresa nel mercato delle criptovalute. Il clima di fiducia sembra rinvigorirsi tra gli appassionati delle criptovalute, portando a un aumento generale dei prezzi. Con l’avanzare dell’approccio di Trump verso le valute digitali, il panorama delle criptovalute potrebbe subire una trasformazione significativa, stimolando ulteriormente l’attenzione degli investitori e l’innovazione in questo settore in rapido sviluppo.