Trump pronto a negoziare: Zelensky incontra Ankara

Oggi iniziano i colloqui tra Russia e Ucraina in Turchia. A Ankara si incontrano il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Le delegazioni di Mosca e Kiev hanno avviato i primi colloqui diretti a Istanbul dal 2022. La delegazione russa è guidata da Vladimir Medinsky, con un viceministro degli Esteri, uno della Difesa e il generale Igor Kostyukov. Vladimir Putin non partecipa. Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che potrebbe recarsi in Turchia domani, “se opportuno”.

Sintesi AI: StraNotizie.it

Fonte: youtube.com