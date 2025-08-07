23.8 C
Trump pronto a incontrare Putin e Zelensky: novità in arrivo

Donald Trump ha dichiarato la sua disponibilità a incontrare sia il presidente russo Vladimir Putin che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Questa notizia è stata confermata dalla portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, che ha evidenziato come i russi abbiano manifestato interesse a un incontro con Trump.

L’argomento è emerso durante una telefonata tra Trump e Zelensky, a cui hanno partecipato anche il segretario generale della NATO, Mark Rutte, e i leader di Gran Bretagna, Germania e Finlandia. Secondo fonti, Trump avrebbe espresso l’intenzione di incontrare Putin nei prossimi giorni, seguito da un incontro trilaterale con Zelensky.

In un’intervista recente, Trump ha descritto un incontro “molto produttivo” avvenuto a Mosca tra l’inviato speciale Steve Witkoff e Putin. La situazione si fa più complessa, con Zelensky che ha mostrato un cauto ottimismo circa la possibilità di una tregua, sottolineando segnali di apertura da parte della Russia.

Zelensky ha affermato che la pressione internazionale sta producendo effetti e che è cruciale evitare fraintendimenti nelle trattative con Mosca. Lasituazione geopolitica, dunque, rimane in continua evoluzione, con la comunità internazionale che osserva con attenzione gli sviluppi futuri di questi incontri potenzialmente significativi.

