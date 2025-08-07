Trump pronto a incontrare Putin e Zelensky la prossima settimana

Un possibile incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin potrebbe svolgersi la prossima settimana, secondo quanto riportato da fonti del New York Times. In aggiunta, Trump vorrebbe organizzare una riunione che includa anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Le intenzioni del presidente statunitense sono state comunicate durante una chiamata con vari leader europei, compreso Zelensky.

Gli incontri sono previsti esclusivamente tra i tre leader, senza la partecipazione di altri esponenti europei. Il portavoce di Putin, Dmitry Peskov, non ha fornito commenti ufficiali, mentre Zelensky sembra aperto all’idea di un colloquio diretto, sottolineando che la Russia appare ora più disposta a cercare un cessate il fuoco. Nel suo discorso serale, Zelensky ha avvertito di non fidarsi delle intenzioni russe, esprimendo la necessità di un dialogo chiaro e trasparente.

Karoline Leavitt, portavoce della Casa Bianca, ha confermato che l’incontro è stato richiesto dai russi, affermando che Trump è pronto a dialogare sia con Putin che con Zelensky. Ha inoltre evidenziato il desiderio del presidente statunitense di porre fine al conflitto in corso. Alla conversazione che ha preceduto questa notizia hanno partecipato vari leader internazionali, tra cui il primo ministro britannico Keir Starmer e il cancelliere tedesco Friedrich Merz.