“Trump o Harris?”, il consiglio del Papa

Durante il volo di ritorno da Singapore, Papa Francesco ha espresso opinioni forti e chiare su vari temi attuali, inclusi i diritti dei migranti, l’aborto e il conflitto in Gaza. Riguardo alle elezioni americane, ha dichiarato che né Donald Trump né Kamala Harris difendono adeguatamente la vita. Bergoglio ha evidenziato l’importanza di accogliere i migranti e di garantire loro opportunità di lavoro, definendo inaccettabile il non farlo come un peccato grave. Ha condiviso la sua esperienza alla frontiera di El Paso, dove ha incontrato le difficoltà dei migranti che soffrono e vengono spesso trattati in modo disumano.

Affrontando il tema dell’aborto, il Papa ha affermato che, secondo la scienza, sin dal primo mese di gravidanza si possono riconoscere tutti gli organi di un essere umano, definendo l’aborto come un atto di omicidio. Ha sostenuto che la Chiesa non è contraria all’aborto per motivi ideologici, ma perché uccidere un essere umano è moralmente inaccettabile.

Francesco ha anche parlato della guerra in Gaza, condannando l’uso della violenza e l’assenza di progressi verso la pace. Ha espresso preoccupazione per il rischio di escalation del conflitto in Cisgiordania e ha condiviso l’importanza del dialogo e della riconciliazione tra le diverse comunità, citando un incontro fra un ebreo e un palestinese che ha portato a un abbraccio simbolico di pace. Ha sottolineato che la guerra è sempre una sconfitta, senza eccezioni.

Il Papa ha ribadito la necessità di abolire la pena di morte, affermando che questa pratica è inefficace e che gradualmente deve essere eliminata. Ha anche espresso il suo desiderio di visitare la Cina, apprezzando i progressi nei dialoghi tra la Santa Sede e il governo cinese, e riconoscendo la cultura millenaria del paese come una promessa di speranza per la Chiesa.

Infine, riguardo a trasferta future, ha dichiarato che, sebbene desideri visitare l’Argentina, non ci siano decisioni già prese al riguardo. Ha infine comunicato che non parteciperà all’inaugurazione di Notre-Dame a Parigi a dicembre.