Trump: nessun aiuto a Kiev, solo trattative con la Nato

Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti non destineranno più fondi all’Ucraina, sostenendo che i negoziati avvengono con la Nato, non direttamente con Kiev. Ha indicato che non sono state previste garanzie specifiche per la sicurezza dell’Ucraina, ma ha assicurato che gli Usa rimarranno attivi in questo ambito. Trump ha inoltre esortato Putin e Zelensky a incontrarsi, avvertendo che ciò potrebbe avere delle conseguenze se non avverrà.

Nel frattempo, le forze russe hanno condotto un attacco sull’Ucraina, utilizzando 59 droni di diversi tipi. Le forze aeree ucraine hanno riportato di aver abbattuto 47 di questi droni nel nord e nell’est del Paese.

Il contesto politico si arricchisce con altre dichiarazioni. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha richiesto di accelerare i lavori con i partner internazionali per stabilire garanzie di sicurezza per l’Ucraina. Ha annunciato che ci saranno ulteriori incontri e contatti per definire dettagliatamente la componente difensiva di queste garanzie.

La presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha affermato che l’Ucraina non sarebbe libera senza il sostegno dell’Unione Europea, sottolineando il contributo dell’Italia in questo contesto. Ha rimarcato l’importanza di garantire che le decisioni riguardanti l’Europa vengano prese in Europa stessa.

Inoltre, un drone presumibilmente ucraino è esploso nello spazio aereo dell’Estonia, provocando solo danni materiali senza vittime. Le autorità estoni hanno indicato che il drone era stato deviato dalla sua traiettoria a causa di misure di guerra elettronica russe.