Trump minaccia Mosca mentre Zelensky incontra il Papa a Roma

Nell’ambito del conflitto tra Russia e Ucraina, emergono nuovi sviluppi significativi. Secondo fonti della CNN, nel 2024, durante un incontro privato con donatori, Donald Trump avrebbe minacciato di bombardare Mosca se Vladimir Putin avesse attaccato l’Ucraina. Questa rivelazione giunge nel contesto dell’intensificazione delle tensioni geopolitiche.

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha recentemente fatto visita a Roma, dove ha incontrato Papa Leone XIV e il presidente italiano Sergio Mattarella. Zelensky è presente nella capitale per partecipare a una conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina e per discutere con Keith Kellogg, inviato speciale degli Stati Uniti. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, prenderà parte all’evento, previsto per domani.

Parallelamente, la situazione sul campo è critica, con segnalazioni di massicci attacchi russi a Lutsk, dove la Russia ha sferrato attacchi aerei utilizzando droni e missili, provocando ulteriori vittime tra i civili. Secondo le autorità ucraine, diversi abitanti nel Donetsk hanno perso la vita a causa di bombardamenti.

In un’altra vicenda, la commissaria russa per i diritti umani ha chiesto al Papa supporto per il ritorno di civili russi detenuti in Ucraina, un tema di crescente attenzione durante gli incontri recenti tra Zelensky e il pontefice. Allo stesso tempo, la Corte europea dei diritti umani ha invitato Mosca a garantire il rientro dei bambini ucraini trasferiti illegalmente in Russia.

Mentre si svolgono negoziati diplomatici, le tensioni militari non accennano a diminuire, rendendo la situazione ancora più complessa.