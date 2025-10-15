17 C
Trump minaccia Milei: aiuti all’Argentina a rischio elezioni

Donald Trump ha avvertito il presidente argentino Javier Milei riguardo all’assistenza economica promessa dagli Stati Uniti, minacciando di interromperla se Milei non vincesse le imminenti elezioni. Questo aiuto, considerato cruciale per l’Argentina, ammonta a venti miliardi di dollari e rappresenta una possibile salvezza per il Paese in difficoltà. La minaccia è stata espressa durante un incontro tra i due leader, mentre Milei si prepara a fronteggiare un calo di consensi nei sondaggi in vista delle elezioni di medio termine.

Trump ha contravvenuto a una prassi informale che prevede la non interferenza degli Stati Uniti nelle elezioni di democrazia altrui. Ha messo in guardia che l’America non avrebbe sprecato risorse se Milei non fosse risultato vincente, citando la pericolosa ideologia dell’opposizione peronista. Durante l’incontro, Trump ha chiarito che non voleva che ci fosse un’applicazione irresponsabile dei fondi destinati all’Argentina, affermando che i soldi non sarebbero stati disponibili in caso di sconfitta di Milei.

Anche se l’adminisrazione statunitense nega che i venti miliardi siano legati all’esito delle elezioni, Milei ha elogiato Trump, promettendo di perseguire un cammino di libertà e prosperità per l’Argentina. La situazione ha provocato reazioni in patria, con l’opposizione che critica l’influenza esterna sulle elezioni nazionali.

In un contesto di crisi economica e disoccupazione crescente, il governo argentino sta affrontando gravi difficoltà, accentuate da una recente sconfitta elettorale. Questo ha portato a un crollo della fiducia degli investitori, con conseguenti vendite di obbligazioni e un calo del valore del peso argentino, spingendo il governo a un uso accresciuto delle riserve di dollari per stabilizzare la propria economia.

