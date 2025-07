Trump minaccia dazi al 30%: tensioni con l’Europa in arrivo

Le recenti tensioni commerciali tra gli Stati Uniti e l’Unione Europea si intensificano, a seguito di una lettera inviata dal presidente americano Donald Trump. Nel documento, Trump ha minacciato l’introduzione di dazi al 30% sui prodotti europei a partire dal primo agosto. Ha tuttavia lasciato aperta una possibilità di negoziazione, suggerendo che tali misure potrebbero essere riviste se l’Europa decidesse di aprire i propri mercati e rimuovere le barriere commerciali.

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha risposto prontamente, affermando di essere disposta a proseguire le trattative per un accordo entro la scadenza indicata, ma ha avvertito che l’Unione adotterà tutte le azioni necessarie per difendere i propri interessi. Ha sottolineato che i dazi potrebbero danneggiare le catene di approvvigionamento transatlantiche e, di conseguenza, influenzare negativamente sia le imprese che i consumatori.

Anche il Messico ha criticato le minacce di Trump, considerandole un’ingiustizia. Nella sua lettera, Trump ha messo in discussione il deficit commerciale tra gli Stati Uniti e l’Europa, qualificandolo come una seria minaccia per l’economia americana. Ha accusato il Messico di non fare abbastanza per contrastare il traffico di droga al confine, pur riconoscendo i suoi sforzi nella sicurezza.

Il tono di questa comunicazione rappresenta un’inversione rispetto a recenti segnali positivi registrati nei rapporti tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti, lasciando Bruxelles preoccupata dopo mesi di negoziati. Inoltre, Trump ha inviato lettere simili ad altri 23 paesi partner, annunciando dazi variabili tra il 20% e il 50% su diverse categorie di prodotti. Nonostante le misure, la riscossione delle tariffe doganali ha superato i 100 miliardi di dollari nel mese di giugno, contribuendo a un surplus di bilancio.